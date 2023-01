Atalanta, risentimento muscolare per Zappacosta: previsti esami tra 48 ore

Ancora problemi fisici per Davide Zappacosta, che non sembra avere pace in questa stagione. Dopo aver saltato già 13 partite per infortunio, l’esterno dell’Atalanta è stato costretto ad abbandonare il campo contro la Salernitana al 58′. Il motivo è un risentimento muscolare al flessore sinistro, che gli ha impedito di proseguire la gara. Per lui in programma esami strumentali tra 48 ore.