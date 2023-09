Mourinho, Balotelli sentenzia: “Credo che debba prendersi le sue responsabilità”

La Roma è protagonista di uno dei suoi avvii di campionato peggiori della storia, avendo raccolto soltanto cinque punti in sei partite e ora il tecnico Josè Mourinho si ritrova sul banco degli imputati. Ad scagliarsi contro l’allenatore giallorosso in queste ultime ore è stato anche l’ex attaccante di Milan ed Inter, Mario Balotelli, che in un’intervista rilasciata a “Vox to BOX” in onda su TvPlay, ha aspramente criticato Mourinho: “Credo che in alcuni casi Mourinho debba prendersi le sue responsabilità da uomo. Esattamente come si prende gli elogi”.