Wolves-Newcastle, Tonali può giocare da squalificato? Ecco il regolamento e la situazione

Sandro Tonali è stato ufficialmente squalificato dalla FIGC nella giornata di ieri per la vicenda relativa al calcio scommesse. Eppure il calciatore del Newcastle potrebbe comunque scendere in campo domani contro il Wolverhampton. A confermarlo è lo stesso tecnico dei Magpies, Eddie Howe, in conferenza stampa: “Non abbiamo ancora avuto alcuna conferma ufficiale, non abbiamo avuto nulla dalle autorità italiane per il momento”, ha dichiarato Howe aggiungendo che per Tonali “c’è un’alta probabilità che possa essere disponibile per noi contro i Wolves”. “Ci stiamo preparando come se fosse in forma e pronto per giocare. Viaggerà con noi”, ha concluso il tecnico del Newcastle. Il motivo è semplice: la squalifica è già in atto in Italia, ma per estenderla in Premier League devono essere seguiti dei passaggi burocatrici. Dalla FIGC a UEFA e FIFA che a loro volta poi fanno comunicazione alla Football Association inglese. A livello di tempistiche c’è la possibilità che tutti questi passaggi possano non esaurirsi entro domani sera alle 18:30 quando gioca il Newcastle e questo permetterebbe alla squadra di schierare Tonali in campo.