Werder Brema: Naby Keita non parte con la squadra, sospeso fino a fine stagione

Il Werder Brema ha comunicato la sospensione di Naby Keita, che è stato anche multato. Il nazionale guineano sabato non si è recato con la squadra a Leverkusen dopo aver saputo che non sarebbe partito titolare per la partita di Bundesliga contro il Bayer, ma ha deciso di tornare a casa. Il club tedesco ha spiegato che il 29enne centrocampista non si allenerà più con la prima squadra e non potrà più frequentare lo spogliatoio sino alla fine della stagione. “Con questa decisione ha deluso la sua squadra in una situazione sportiva e personale tesa e si è posto al di sopra della squadra“, ha osservato il dirigente del Brema Clemens Fritz. Keita, arrivato al Werder a parametro zero la scorsa estate dopo cinque stagioni trascorse con il Liverpool, ha giocato soltanto cinque partite, di cui una sola da titolare lo scorso ottobre contro l’Hoffenheim. Il guineano sta vivendo una stagione segnata dagli infortuni dopo aver collezionato, nella scorsa stagione, solo 13 presenze con i Reds, con cui ha vinto Premier League e Champions League. I biancoverdi hanno collezionato solo 2 punti nelle ultime 7 partite, e hanno visto assottigliarsi a 5 le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.