Tiro a segno, Mondiali 2023: Ceccarello e Sollazzo sesti nella carabina 10m mista

di Mattia Zucchiatti

Si ferma al sesto posto il cammino di Sofia Ceccarello e Danilo Denis Sollazzo (630.9) nella finale della carabina 10 metri aria compressa mista ai Mondiali di Baku. Ottava posizione invece per Martina Viviani ed Edoardo Bonazzi (630.5). Si giocheranno la medaglia d’oro la coppia cinese, composta da Huang Yuting e Sheng Lihao, e quella iraniana, formata da Shermineh Chehel Amirani e Amir Mohamed Nekounam. La Cina, trascinata da Lihao Sheng, 18enne argento a Tokyo, totalizza 632.7 e conquista l’ultimo atto per il metallo più prezioso. Secondo posto per l’Iran invece con 632.5. Accedono alla finale per il bronzo invece Israele (Olga Tashtchiev e Sergey Richter, 631.4) e Francia (Oceanne Muller e Romain Aufrere (631.4). Quinto posto per l’Austria (Marlene Pribitzer e Martin Strempfl, 631.4).