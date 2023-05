Dall’Inghilterra: Slot sempre più vicino alla panchina del Tottenham

La panchina del Tottenham dalla prossima stagione avrà un nuovo padrone. Dopo la stagione, iniziata con Conte e proseguita con Stellini e dopo con Mason, la società ha deciso di affidare la panchina ad un tecnico emergente e che abbia vogli di stupire. L’identikit perfetto per raffigurare Arne Slot, attuale allenatore del Feyenoord, campione d’Olanda.

Secondo il Sun, il Tottenham avrebbe preso la scelta importante e forte di affondare il colpo sull’attuale manager del Feyenoord. Il percorso per portarlo però a Londra non sarà facile: infatti, il club olandese per lasciar andare Slot vorrebbe pagato una sorta di clausola sul contratto del tecnico che ammonterebbe sui 10 milioni di euro. Il Tottenham, comunque, appare fortemente interessato al tecnico e potrebbe decidere di pagare la clausola nel brevissimo tempo.