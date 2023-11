Villarreal, Pacheta a rischio esonero: si pensa a Marcelino

Il Villarreal potrebbe cambiare panchina per la seconda volta in pochi mesi. José Rojo Martín, detto Pacheta, non è riuscito ad invertire la rotta, dopo aver preso le redini della squadra a seguito dell’esonero di Quique Setien. La sconfitta di ieri con l’Athletic Bilbao fa scivolare ulteriormente il Sottomarino Giallo nei bassifondi della classifica, con 12 punti in 12 giornate e, secondo “Marca” la società starebbe pensando al ritorno di Marcelino Garcia Toral, disoccupato da qualche settimana, dopo l’addio al Marsiglia. Ci sarebbero già stati dei contatti, con il tecnico che avrebbe dato la sua disponibilità. Marcelino ha guidato il Villarreal dal 2013 al 2016, con una media punti di 1.7 in 177 partite. Nelle sue tre stagioni ha raggiunto due volte il sesto posto e una volta il quarto.