Corso per Ds: Cristiano Giuntoli in cattedra a Coverciano per l’ultima settimana di lezioni in presenza

Prosegue a Coverciano il corso per Ds, inaugurato lo scorso 25 settembre e giunto ormai all’ultima settimana di lezioni in presenza. Nella mattinata odierna di lunedì 6 novembre, ad intervenire in aula magna è stato Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, che ha condiviso le proprie esperienze professionali con i corsisti. Oltre a lui, in cattedra anche Claudio Chiellini e Fabio Gatti, direttori sportivi rispettivamente della Juventus Next Gen e dell’Atalanta Under 23, con un focus ovviamente sulle squadre B.

Tale corso, che vede tra gli allievi grandi nomi del calcio italiano come Gianluigi Buffon e Daniele Massaro, prevede un totale di 144 ore di lezione (di cui 24 online) ed offre ai corsisti due indirizzi diversi: uno è dedicato a formare la figura professionale del ds ‘di campo’, mentre l’altro, quello ‘sportivo-organizzativo’, più incentrato sulla formazione della figura ‘back-office’ del segretario.