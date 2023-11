Cassano sull’addio alla BoboTv: “Non c’entrano i soldi. Io, Adani e Ventola volevamo andare avanti”

Antonio Cassano ha rotto il silenzio in seguito all’annuncio di Christian Vieri di escluderlo dalla BoboTv insieme a Nicola Ventola e Lele Adani. L’ex calciatore ha parlato ai microfoni di Striscia la Notizia, in occasione del Tapiro d’oro che gli ha consegnato Valerio Staffelli: “I soldi? Non c’entrano nulla. Quelli li ho per tutta la vita. Alla base di un progetto come la BoboTv, che abbiamo creato insieme, c’erano condivisione e amicizia. Quando questa condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada“.

Alla domanda di Staffelli in merito all’ipotesi che Vieri volesse comandare, Fantantonio ha replicato: “Dovresti chiederlo a lui. Per quanto mi riguarda, le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Io, Lele e Nick avevamo un’idea ed eravamo determinati ad andare avanti. Tuttavia per farlo bisogna decidere in quattro, non in uno e neppure in cinque“. S’infittisce dunque il mistero legato alla BoboTv, che ora rischia di coinvolgere anche una quinta persona che magari Vieri voleva introdurre come ospite. Il servizio completo andrà in onda durante Striscia la notizia, in programma alle ore 20:35 su Canale 5.