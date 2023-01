Nesta: “Maldini ha riportato il Milan al successo, mi piace che vada a caccia di giovani talenti”

L’ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube della Lega Serie A, ha commentato il recente ritorno al successo del Milan, vincitore del suo diciannovesimo scudetto: “Paolo Maldini dopo molti anni è riuscito a far tornare il Milan ai suoi veri livelli e poi l’hai riportato al successo. Mi piace la filosofia che seguono, hanno dovuto cambiare pelle durante questi anni. Prima spendevano circa 100 milioni per un giocatore, mentre oggi si va a caccia di giovani di talento. Non era un cambio scontato o semplice per la storia che ha il Milan, è stato molto interessante seguirlo”.