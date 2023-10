Milan, iniziata la preparazione verso il Napoli: in dubbio Okafor e Jovic. Difficile il recupero di Loftus-Cheek

Il Milan dopo la sconfitta di Parigi è tornato nella nottata in Italia e questa mattina si è ripresentato a Milanello per iniziare a preparare il big match contro il Napoli. Non può più sbagliare la squadra di Pioli, che ritroverà Maignan e Theo Hernandez dopo le rispettive squalifiche. In attacco sono da monitorare le condizioni degli infortunati: potrebbe recuperare Okafor, mentre Jovic è da valutare dopo l’affaticamento patito mentre si riscaldava ieri sera al Parco dei Principi. Loftus-Cheek, che si sperava potesse rientrare al ‘Maradona’, dovrebbe aver bisogno di più tempo.