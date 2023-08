Union Berlino, il ds Ruhnert esce allo scoperto: “Bonucci? Entro venerdì sapremo”

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Leonardo Bonucci. Per il difensore ci sono diverse opzioni, ma lui continua anche a spingere per un reintegro nel club bianconero. Il centrale italiano è da tempo nel mirino dell’Union Berlino e ora il direttore sportivo Oliver Ruhnert è uscito allo scoperto: “Abbiamo bisogno di un difensore centrale e Bonucci non avrebbe un costo a livello di trasferimento. Lui è un grande calciatore, con una brillante carriera alle spalle. Entro venerdì sapremo se arriverà“.