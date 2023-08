Atletico Madrid, Simeone: “Mercato? A settembre c’è il pericolo Arabia Saudita”

“Abbiamo parlato abbastanza con Berta e Miguel Gil negli ultimi tempi su cosa può succedere o meno e ho detto loro cosa dovremmo fare. Ma in Arabia Saudita il mercato si chiuderà due settimane più tardi per cui il vero pericolo non viene dall’Europa ma da quelle persone che possono presentarsi con tanti soldi a portare via qualche giocatore”. Lo ha detto sul calciomercato l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, che poi ha parlato anche del caso Rubiales: “Hanno parlato già tanti, posso solo dire che da parte di un presidente non è un comportamento corretto ed è un peccato che tutto quello che di buono hanno fatto le ragazze al Mondiale sia finito nel dimenticatoio. Abbiamo passato la settimana a parlare di questo tema e abbiamo messo da parte quanto di magnifico ha ottenuto la nazionale spagnola al Mondiale”.