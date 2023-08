Feyenoord-Almere City interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Feyenoord-Almere City, sfida valida per l’Eredivisie, massimo campionato d’Olanda, è stata interrotta per pioggia, ecco tutti gli aggiornamenti. La sfida era regolarmente iniziata e i padroni di casa si erano portati in vantaggio, ma improvvisamente ecco un nubifragio che costringe l’arbitro a interrompere le ostilità.

AGGIORNAMENTO 15.25 – Dopo oltre mezzora ancora partita ferma per il maltempo.

AGGIORNAMENTO 15.40 – Ricomincia l’incontro e c’è peraltro il 2-0 del Feyenoord al 10′.