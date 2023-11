Un rapporto della Guardia Civil tira in ballo Guardiola: “Ha incitato i catalani a ribellarsi allo Stato”

C’è anche il nome dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola in un rapporto della Guardia Civil relativo a Tsunami Democràtic. Come scrive Vozpopuli, riportato da Marca e Mundo Deportivo, il tecnico avrebbe collaborato alla realizzazione di un video “incitando la popolazione catalana a ribellarsi allo Stato”. Così la Guardia Civil ha risposto alle autorità del Canada, il paese a cui erano state chieste informazioni su questa indagine. Il magistrato Manuel García Castellón aveva infatti emesso una rogatoria per richiedere varie informazioni su alcuni domini collegati a “Tsunami Democràtic” e registrati presso la società canadese Tucows Domains Inc. La Guardia Civil ha risposto a tutte le domande poste dal Canada, una delle quali legata specificatamente all’allenatore del Manchester City: “Chi è Josep Guardiola e come fate a sapere che stava inviando un messaggio in nome di ‘Tsunami Democràtic’?”. Secondo la forza di polizia, la piattaforma avrebbe avviato una “potente campagna mediatica promossa dai più alti livelli politici e dai settori civili indipendentisti”. E Guardiola “non ha esitato a mettere la sua voce a disposizione di ‘Tsunami Democràtic’, unendosi alle loro richieste e incoraggiando la popolazione catalana a ribellarsi allo Stato”, si legge nel rapporto a cui ha avuto accesso ‘Vozpópuli’.