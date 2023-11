Atalanta-Napoli, Gasperini: “Dobbiamo far bene tutti. In porta gioca Carnesecchi, dubbio Koopmeiners”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Nonostante il cambio in panchina, mi aspetto una squadra forte, che lo scorso anno ha dominato il campionato. Per noi è sempre stata una gara di riferimento e avremo il nostro metro. Scenderemo in campo per fare il massimo, dobbiamo fare bene tutti“. Sull’11 titolare: “In porta giocherà ancora Carnesecchi per dare continuità alla partita di Udine. Ruggeri ha recuperato piuttosto bene, mentre sono rimasti fuori Palomino e Toloi. L’unico dubbio riguarda Koopmeiners. E’ tornato dalla nazionale un po’ acciaccato a causa di un affaticamento ed è da valutare“.

Gasperini si è poi soffermato sui singoli: “Adopo è un giocatore con caratteristiche diverse da De Roon, ma potrebbe giocare. De Ketelaere è un giocatore in crescita, anche sotto l’aspetto della condizione, perciò non mi preoccupa. E’ reduce da una stagione non positiva, ma ha grandi qualità e ha solo bisogno di metterle in mostra. Lo stesso vale per Scamacca: ha bisogno di continuità e agonismo, tuttavia è anche giusto scommettere. Se fossero stati giocatori pronti, probabilmente sarebbero altrove“. Infine, sulla lotta scudetto: “In queste 12 giornate, l’Inter mi ha dato la sensazione di essere un po’ più favorita. La Juventus sicuramente può crescere molto, ma i nerazzurri sono la squadra più accreditata per vincere“.