Inter, Marotta rinnova fino al 2027: l’annuncio durante il Cda

Giuseppe Marotta sarà l’amministratore delegato dell’Inter fino al 2027. La notizia del rinnovo è stata annunciata nel corso del cda presso la sede di Viale della Liberazione, con Steven Zhang collegato in video conferenza. La proprietà nerazzurra si tiene stretto così il dirigente ex Sampdoria e Juventus, approdato in nerazzurro nel dicembre del 2018. Con l’Inter ha vinto cinque trofei e ha fatto segnare la cessione più remunerativa della storia del club (Lukaku al Chelsea per 115 milioni). Secondo la Gazzetta dello Sport, vista l’unità dell’area sportiva, i prossimi a rinnovare dovrebbero essere il direttore sportivo Pero Ausilio e il suo braccio destro Dario Baccin. Nel corso del cda intanto è stata approvata la prima trimestrale della stagione 2023-24 (luglio-settembre). Il fatturato del gruppo è in aumento di circa 60 milioni (+36%) rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022-23.