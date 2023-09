Uefa, la Supercoppa Europea 2024 si giocherà a Varsavia

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Limassol, a Cipro, e ha designato lo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia, come sede della Supercoppa UEFA 2024 che si giocherà il 14 agosto. Oltre alla riammissione delle squadre giovanili russe, la Uefa ha anche nominato Armand Duka (Albania) tra i vicepresidenti UEFA, in sostituzione di Luis Rubiales che si è dimesso il 10 settembre 2023 a seguito del bacio alla calciatrice Hermoso nei festeggiamenti del Mondiale.

Ecco le altre decisioni

Il Comitato Esecutivo UEFA ha nominato i paesi ospitanti di diverse fasi finali delle competizioni giovanili come segue:

Campionato Europeo Under 17 Femminile UEFA: Irlanda del Nord 2026; Finlandia 2027.

Campionato Europeo Under 17 UEFA: Albania 2025; Estonia 2026; Lettonia 2027.

Campionato Europeo Under 19 Femminile UEFA: Bosnia-Erzegovina 2026; Ungheria 2027.

Campionato Europeo Under 19 UEFA: Galles 2026; Israele 2027.