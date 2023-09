Tennis, Flavia Pennetta ci riprova: l’ex tennista di nuovo fra i candidati della Hall of Fame

Flavia Pennetta ci riprova. Infatti, il nome dell’ex tennista italiana è inserito nell’elenco delle candidate alla Hall Of Fame per la terza volta consecutiva: il nome della Pennetta era stato presente anche nell’elenco del 2022 e del 2023. Nelle due precedenti volte non ci è riuscita, magari la terza sarà la volta buona.

Questa volta la tennista brindisina potrebbe essere aiutata a vincere la concorrenza dal supporto dei suoi sostenitori che potranno votare per lei dal 27 settembre sul sito apposito allestito della Hall of Fame stessa (vote.tennisfame.com). Il voto dei tifosi per i candidati alla International Tennis Hall of Fame consente ai tre candidati con il maggior numero di preferenze di ottenere un bonus rispettivamente del 3%, del 2% e dell’1% da aggiungere alla sua percentuale di voti espressi dall’Official Voting Group, formato da giornalisti, manager, storici e campioni già ammessi nella Hall of Fame.Per entrarci, un candidato deve ricevere almeno il 75% di consensi combinando la votazione dell’Official Voting Group e dei tifosi.