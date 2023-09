Empoli, Andreazzoli: “Con la Salernitana gara importante. Sentiamo la pressione”

E’ giornata di vigilia per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli che domani al Castellani dovrà vedersela contro la Salernitana di Paulo Sousa. Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il tecnico dei toscani ha parlato di quello che servirà per sorprendere i granata.

Le parole di Adreazzoli: “I punti contavano anche con l’Inter. Affrontiamo una squadra che ha 3 punti più di noi in classifica e quindi si tratta di una gara diversa, la classifica diventa fondamentale. Dall’altro lato mettere pressione non è un aspetto positivo. Dobbiamo cercare maggiore consapevolezza anche se non abbiamo molto tempo, procediamo un passo alla volta. La Salernitana? Hanno qualità, e hanno il vantaggio di aver giocato venerdì, quindi hanno avuto la possibilità di recuperare meglio. a formazione la dirò domani ai giocatori. Ranocchia mi ha dato l’impressione di avere qualità, deve migliorare, la predisposizione a quel ruolo c’è. Penso possa fare anche il regista. Il centrocampo cerchiamo di assemblarlo per renderlo completo, abbiamo abbondanza in tutti i ruoli, sono fiducioso che cresceremo molto anche in questo reparto“.

E ancora: “Destro sta lavorando molto per entrare in condizione. Ancora non lo è, per questo non vogliamo esagerare. La nostra attività non si può interpretare come lavoro. Lo è per quanto riguarda la fatica, la dedizione, il sacrificio. Ma alla fine è sempre gioco e va interpretato come tale, senza dargli troppa pesantezza. Quando proponiamo qualcosa dobbiamo farlo per migliorare la squadra ma anche noi stessi. Per segnare la qualità degli attaccanti fa la differenza. Ma la qualità può crescere con l’armonia e la sinergia del gruppo. Anche con l’allenamento e questo dipende dal mio lavoro. Credo che sia un problema non facilmente superabile perché segnare in questa categoria non è semplice, ma lavoriamo per risolverlo“.