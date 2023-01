Turchia, Pirlo furioso dopo il rigore contro al 101′: “Ennesimo episodio strano, che senso ha giocare?”

Andrea Pirlo, tecnico del Karagumruk, è andato su tutte le furie dopo il rigore assegnato al Kasimpasa al 101′, poi trasformato e costato la vittoria alla sua squadra (fermata sul 2-2). “È inutile lavorare tutta la settimana se poi succedono queste cose. Qual è il senso di scendere in campo? – ha tuonato l’allenatore italiano – Noi analizzeremo gli errori commessi, ma allo stesso tempo gli arbitri devono capire cosa li ha spinti a prendere una decisione simile“. Pirlo ha poi aggiunto: “Succedono episodi strani in ogni partita e non se ne capisce il motivo. A lamentarsi sono soprattutto i top club come Galatasaray e Fenerbache, ma in realtà tutte le squadre sono coinvolte“.