Tammy Abraham ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina all’Olimpico. “Sono felice per gli assist a Dybala, Paulo ora mi deve due gol. Stiamo lavorando per conoscerci, la pausa mondiale ha un po’ interrotto il cammino. I tre punti sono la cosa più importante”, ha dichiarato l’attaccante della Roma.