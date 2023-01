Sacchi racconta la sera di Napoli-Juventus: “Mia moglie si è spaventata per il mio urlo sul 2-0”

Napoli-Juventus ha emozionato tutti, e anche Arrigo Sacchi ha raccontato della sera del match. “Ho fatto il tifo per il Napoli, sul gol del 2-o di Kvara ho urlato. Mia moglie si è stupita e si è spaventata: “Arrigo, che succede?”, ha urlato”. L’ex tecnico ha poi continuato: “Per Spalletti è arrivata l’ora di vincere lo scudetto, accidenti. Perché il gioco e le idee, con lui, sono al centro di ogni cosa. In Italia è un’eccezione. Sta spiegando a tutti che la bellezza è un valore, non solo un sogno. a serie A è nelle mani di una squadra che ha un allenatore che ha capito che 1 per 11 fa 11 e che il collettivo è la forza di ogni cosa: se giochi al tiro alla fune, se tira uno solo, anche se è Maciste, alla fine perde”. Arrigo Sacchi ha poi concluso: “Nel Napoli tutti i giocatori si muovono come se fossero una sola entità, avanti e indietro. Lì a Napoli è diverso: non c’è solo la religione del risultato, interessa anche altro. E poiché io tifo per il calcio, non posso ora non tifare per il Napoli”.