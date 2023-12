Turchia, l’arbitro aggredito Meler: “Non perdonerò mai il presidente dell’Ankaragucu”

Intervistato da Hurriyet, l’arbitro Halil Umut Meler, internazionale turco, ha parlato della recente aggressione a opera del presidente della squadra di Super Lig dell’Ankaragucu, fatto che ha portato alla sospensione del campionato anatolico per alcune settimane: “Non l’ho perdonato e non lo perdonerò mai. Mi ha dato un pugno e sono finito a terra. Poi mi hanno tirato dei calci, non dimenticherò mai queste scene”.