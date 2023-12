Premier League, Luton Town: dimesso dall’ospedale il capitano Tom Lockyer

A seguito dell’arresto cardiaco rimediato nella sfida contro il Bournemouth, il capitano del Luton Town Tom Lockyer nella giornata di ieri è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato. Successivamente alle dimissioni dall’ospedale del giocatore gallese, è arrivato il comunicato ufficiale del Luton Town. Di seguito la nota ufficiale del club inglese riguardo la vicenda: “Siamo felici di riferire che il nostro capitano Tom Lockyer ha iniziato un periodo di riabilitazione comodamente da casa sua dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Questa notizia incoraggiante fa seguito ad una procedura avvenuta con successo martedì in cui a Tom è stato applicato un dispositivo ICD (defibrillatore cardioverter impiantabile) per prevenire il ripetersi dell’incidente di sabato. Il club, Tom e la famiglia Lockyer vorrebbero cogliere l’occasione per ripetere i nostri più sentiti ringraziamenti collettivi a tutto il Bournemouth, ai loro tifosi, ai dirigenti del club e soprattutto allo staff medico e al centrocampista Philip Billing, che è stato il primo a raggiungere Tom in campo e chiedere assistenza. Grazie a loro Tom ha avuto la possibilità di riprendersi”.

E ancora: “Naturalmente, gli eventi accaduti lo scorso fine settimana hanno sorpreso e scioccato tutti coloro che ne sono stati testimoni. Insieme allo Sporting Chance, attraverso la Premier League, il Club sta fornendo assistenza a coloro che potrebbero essere colpiti da qualsiasi disagio causato. Possiamo confermare che i test effettuati questa settimana hanno rivelato che il problema riscontrato da Tom sabato era diverso dalla fibrillazione atriale di cui ha sofferto a maggio. Tom, la sua famiglia e il Club desiderano ringraziare tutti i membri della famiglia del calcio che hanno inviato messaggi di preoccupazione e amore. Il livello di supporto è stato travolgente. Siamo così orgogliosi di avere Locks come nostro capitano e la sua leadership continuerà a bordo campo, dove il suo coraggio ispirerà i suoi compagni di squadra, colleghi e sostenitori, a partire da sabato“.