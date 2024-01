Turchia, aggressione all’arbitro: al via il processo al presidente dell’Ankaragucu

di Mattia Zucchiatti 2

L’episodio che ha fermato il calcio turco entra nelle aule giudiziarie. Il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, dopo la squalifica a vita per l’aggressione con calci e pugni all’arbitro Halil Umut Meler, è stato rinviato a giudizio e poi rilasciato lo scorso 27 dicembre e rimarrà libero in attesa di conoscere l’esito del processo iniziato. “Ho detto al giudice che non ho minacciato l’arbitro, mi dispiace aver causato un incidente che ha sollevato un polverone di queste dimensioni. Non ho altro da dire”, le parole di Koca al termine dell’udienza di oggi. All’uscita dall’aula l’avvocato dell’arbitro Meler ha dichiarato di aver chiesto a Koca se era stato provocato verbalmente dall’arbitro. Il manesco presidente avrebbe dichiarato di non aver subito nessun attacco verbale. Adesso la prossima udienza è in programma per il 28 febbraio.