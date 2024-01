Il Fenerbahce conferma: Bonucci atteso oggi per le visite mediche e la firma

Il Fenerbahce ha confermato in una nota di aver avviato le trattative per ingaggiare Leonardo Bonucci. La società turca sta attendendo a Istanbul il difensore 36enne ex Juventus, reduce da una pessima prima parte di stagione all’Union Berlino, per le visite mediche, la firma e la presentazione ai tifosi. Arriverà da svincolato dopo la risoluzione con il club tedesco e potrebbe già assistere questa sera alla sfida contro il Konyaspor.