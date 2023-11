Troppi errori in Premier, arbitro Taylor retrocesso in Championship

Anthony Taylor, l’arbitro passato alle cronache per la direzione di gara nella finale di Europa League Roma-Siviglia con rigore non concesso ai giallorossi e successivo tentativo di aggressione in aeroporto a Budapest, continua a far scaturire polemiche in patria. In Inghilterra, infatti, è stato criticato per un rigore discutibile concesso al Newcastle nel recupero contro i Wolves il 28 ottobre. La FA ha ritenuto non sufficiente il suo arbitraggio e per la prima volta dal 2019 è stato retrocesso in Championship per arbitrare un incontro della seconda divisione inglese.