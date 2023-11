Sci alpino, Coppa del Mondo: squadra femminile a Solda per la rifinitura in vista di Zermatt/Cervinia

Cambia il programma di allenamento della squadra femminile di Coppa del mondo di sci alpino dopo le precipitazioni delle ultimo ore. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Karoline Pichler, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Federica Brignone, Roberta Melesi e Laura Pirovano nella località altoatesina di Solda da domenica 5 a venerdì 10 novembre per la rifinitura in vista del doppio appuntamento con la velocità di Zermatt/Cervinia del 18 e 19 novembre. Asja Zenere ed Elisa Platino si aggregheranno invece al gruppo di Coppa Europa, impegnato in Austria nello stesso periodo.