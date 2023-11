MLS, Inter Miami: il 10 novembre partita di esibizione per il Pallone d’Oro di Messi

Lionel Messi, lunedì 30 ottobre, é stato premiato da “France Football” con l’ottavo Pallone d’Oro, culmine di un annata che l’ha visto conquistare, oltre la Ligue 1 (e una Superoppa francese) col PSG e la CONCACAF Champions League nel suo nuovo club (Inter Miami), la Coppa del Mondo in Qatar con la Nazionale Argentina.

In seguito alla vittoria del premio individuale più prestigioso al mondo, l’Inter Miami ha deciso di organizzare una partita di esibizione (il 10 novembre) contro il New York City FC, altra squadra non impegnata ai Playoff della MLS come la quella della “Pulce”, per festeggiare il riconoscimento ottenuto per l’ottava volta in carriera dall’argentino. Il trofeo sarà mostrato al pubblico prima della partita. Alla cerimonia prenderà parte anche il commissario della MLS Don Garber.