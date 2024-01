Bologna, 2-3 settimane di stop per Saelemaekers: differenziato per Ndoye

Brutte notizie per il Bologna, che perde per 2-3 settimane Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga ha effettuato degli esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. Thiago Motta recupera però Jesper Karlsson, il quale si è sottoposto ad un intervento dentistico e si unirà al gruppo nel corso della settimana. Seduta differenziata infine per Dan Ndoye. Rossoblù che intanto continuano ad allenarsi in vista della gara di Serie A contro il Milan e nella giornata di mercoledì 17 gennaio svolgeranno una seduta di allenamento alle 11 a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli.