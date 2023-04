Tottenham, Stellini dopo il 6-1 subito dal Newcastle: “Chiediamo scusa, non ci sono parole”

Cristian Stellini chiede scusa e non cerca alibi, è visibilmente in imbarazzo per il 6-1 che il suo Tottenham ha incassato sul campo del Newcastle. “Il nostro inizio di partita è stato davvero inaccettabile e non posso fare altro che scusarmi con tutti – ha esordito il successore di Antonio Conte –. Dobbiamo riprendere fiato e cercare di analizzare il tutto razionalmente per capire cosa è successo. Prima chiediamo scusa e poi cerchiamo di capire, i primi 25 minuti sono stati davvero pessimi. Se voglio terminare la stagione qui? Sì certo – ha risposto –. L’esonero? Non è una domanda da rivolgere a me, non ho risposte, ora dobbiamo essere responsabili, lavorare e reagire per cancellare immediatamente questa prestazione. Non ci sono parole per spiegare una partita come questa. I primi 25 minuti sono stati forse i peggiori che abbia mai visto. Abbiamo cambiato sistema giocando a quattro dietro, se è stato un errore, l’errore è mio”, ha concluso Stellini.