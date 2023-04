Brighton, De Zerbi: “Ai rigori spesso vince chi non merita. Sono fiero dei miei ragazzi”

Alla finale di FA Cup va al il Manchester United che sfiderà il City in un derby che varrà il titolo della coppa nazionale inglese. Roberto De Zerbi è andato ad un passo dalla vittoria utile per guadagnarsi la finale contro Guardiola, ma il suo Brighton ha dovuto soccombere ai Red Devils ai rigori. De Zerbi ha commentato così alla BBC One.

Le parole di De Zerbi: “Questo è il calcio. Siamo delusi e molto tristi. Abbiamo giocato una grande partita. Avevamo molti infortunati e abbiamo sofferto questa situazione. È triste uscire, per noi e per i nostri tifosi. Di solito ai rigori vince chi non lo meriterebbe. Abbiamo commesso qualche errore nell’ultimo passaggio, ma sono davvero contento della prestazione dei miei giocatori. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita mercoledì a Nottingham. Abbiamo ancora molte partite e vogliamo centrare l’Europa”