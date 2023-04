Basket, Serie A 2022/23: Trento passa su Brindisi: 73-86 il punteggio finale

Il Trento passa su Brindisi e sorpassa proprio i brindisini in classifica al sesto posto utile per i playoff. In uno spareggio difatti per il sesto posto sono i trentini che passano con il punteggio finale di 73-86 che vede un grande Atkins che con 16 punti ha guidato la sfida contro il Brindisi.

In una partita tutti sommata equilibrata premia la squadra che si è aggiudicata tre quarti su quattro, sempre con il minimo vantaggio. Il terzo quarto ha segnato il distacco definitivo della squadra trentina che ha concluso il terzo gioco con il distacco di 48-56 che ha segnato poi anche il quarto quarto. Nell’ultimo gioco il Trento ha staccato definitivamente la partita portandosi sul distacco in doppia cifra, grazie oltre ad una grande prova di Atkins di Flaccodori ed Udom, quest’ultimo autore di un paio di triple importantissime per chiudere il match.