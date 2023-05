Tottenham: Slot principale candidato per la panchina

Il Tottenham ha scelto il suo prossimo allenatore ma ora deve trattare col Feyenoord. Arne Slot, secondo quanto riporta il “Mail”, è il tecnico su cui gli Spurs hanno deciso di puntare per rilanciarsi dopo un’annata travagliata che vede la squadra a rischio esclusione dalle prossime coppe europee. Slot ha nel suo contratto una clausola che gli permette di andare via per poco meno di 6 milioni di euro ma sarà attiva solo dalla prossima estate. Ecco perchè gli olandesi sparano alto, chiedendo 11,5 milioni di euro per liberare l’allenatore: toccherà a Rafaela Pimenta, agente di Slot, trattare col club olandese per trovare un accordo. Accordo che potrebbe essere esteso a Orcun Kokcu, centrocampista che il tecnico vorrebbe portare con sè a Londra e valutato 45 milioni.