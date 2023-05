Golf: Scottie Scheffler torna in campo nel Charles Schwab Challenge

Dopo aver riconquistato la leadership mondiale, grazie al secondo posto nel PGA Championship vinto da Brooks Koepka, torna in campo Scottie Scheffler. L’americano, dal 25 al 28 maggio, sarà il protagonista più atteso del Charles Schwab Challenge, torneo del PGA Tour che si giocherà al Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas. Runner up nel 2022 quando fu sconfitto da Sam Burns (che difenderà il titolo e inseguirà il bis), Scheffler parteciperà per la quarta volta in carriera alla competizione. Tra i big in gara ecco inoltre Tony Finau (secondo nel 2019), Jordan Spieth (a segno nel 2016), Max Homa, Collin Morikawa e Viktor Hovland (reduce dal secondo posto al PGA Championship condiviso con Scheffler). I riflettori saranno puntati pure su Sungjae Im, Tommy Fleetwood e Justin Rose (vincitore nel 2018). Spazio poi a Zach Johnson. Capitano del team Usa alla Ryder Cup di Roma, ha già fatto suo il Charles Schwab Challenge nel 2010 e nel 2012. L’appuntamento, che precede il The Memorial Tournament (1-4 giugno a Dublin, nell’Ohio), metterà in palio 8.700.000 dollari.