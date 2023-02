Tottenham, Perisic promette: “A Londra contro il Milan sarà un’altra partita”

L’esterno del Tottenam Ivan Perisic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan: “Sapevamo che sarebbe stata dura di fronte a 80mila persone. Ci è mancata soprattutto concretezza negli ultimi 20 metri. Loro sono stati bravi, ma a Londra sarà un’altra partita. Vogliamo vincerla per passare il turno e ci faremo trovare pronti“. Il croato ha poi detto la sua sul tecnico Antonio Conte: “Tutti sappiamo quanto era forte da giocatore e quanto lo è anche oggi da allenatore. Ricorderò per sempre il fantastico scudetto che ho vinto con lui all’Inter. Ho imparato tanto da lui“.