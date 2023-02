Monza-Milan, Pioli: “Il gruppo è la nostra forza. Leao centravanti? Sono sempre d’accordo con Berlusconi”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Monza valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “L’amore tra i tifosi e la squadra è reciproco. I ragazzi non hanno mai smesso di dare il massimo anche nei momenti di difficoltà, questa è la nostra forza. Arriviamo da due buonissime partite, adesso pensiamo a vincere quella di domani. La prestazione determinerà lo status della squadra. Gli avversari hanno una lunga striscia positiva e sono in salute. Faccio i complimenti a Palladino, ha una squadra che gioca bene e propone un calcio offensivo. Noi giocheremo con le nostre qualità e con grande fiducia, bisognare fare tanti punti. Negli occhi dei miei giocatori ho visto determinazione, attenzione e volontà. Il campionato ci darà la possibilità di rigiocare la Champions, quindi è troppo importante per noi. Leao centravanti? Io sono sempre d’accordo con Berlusconi.

Sui singoli: “Tomori è a disposizione per domani, Bennacer e Calabria sono indisponibili. Vranckx e in crescita ed è pronto per darci una mano. In questo periodo tutti i giocatori hanno pensato a preparare le partite come se fossero le più importanti. Ho tante possibilità di scelta per la formazione, devo fare delle valutazioni. Thiaw? Io non scopro talenti, ci pensa il club. Io cerco di farli migliorare e di metterli in campo quando li ritengo pronti. Ha tutte le caratteristiche per diventare un difensore molto forte. Ibrahimovic? Con il passare delle settimane aumenta la sua condizioni, anche domani sarà a disposizione. Giroud sta facendo molto bene, Origi è pronto per giocare: vedremo che scelta farò in base alle posizioni”.

“Mi piace molto avere la possibilità di giocare in due modi. In questo momento non so quando dureremo con questo modulo o quando cambieremo, ma domani manterremo questo assetto. Saelemaekers e Messias hanno fatto bene, ma devono migliorare in fase difensiva. Entrambi hanno resistenza e gamba, inoltre possono darci l’uno contro uno. – ha proseguito Pioli – Il gruppo è la nostra forza, tutti si aiutano e si stimano in maniera incredibile. Tutti hanno avuto momenti difficili, ma c’è sempre stata una parola di incoraggiamento. Domani cercheremo di mettere in difficoltà con le nostre caratteristiche, mantenendo una grande attenzioni in fase difensiva. Nella fase di costruzione dobbiamo capire quando ci possiamo alzare o abbassare”, ha concluso l’allenatore rossonero.