Manchester City, Guardiola: “La leadership è la cosa più importante. Dobbiamo essere pronti mentalmente”

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul successo con l’Arsenal: “Loro devono recuperare una partita per cui non è cambiato molto. Pensiamo al Nottingham Forest. Lo slancio della vittoria di mercoledì? Lo slancio ce l’hai quando vinci dieci gare di fila e non è il nostro caso, appena tre partite fa abbiamo perso col Tottenham. Dobbiamo essere pronti mentalmente perché i rivali hanno perso solo una volta nelle ultime sei partite. Giocheranno in casa e hanno un allenatore per il quale ho tantissimo rispetto”.

Guardiola ha detto di non conoscere il segreto dei suoi trionfi, anche se i club lo hanno sicuramente aiutato: “Non lo so, ovviamente nei grandi club in cui sono stato hai più chance perché si sono giocatori eccezionali. Ho anche un ottimo staff che mi ha aiutato e mi aiuta tantissimo. Quanto conta la leadership? È la cosa più importante. Dovunque abbia allenato, ho avuto giocatori di grande personalità, che nei momenti duri fanno un passo avanti e vanno in campo senza paura”.

“Giocare bene oppure male non è la cosa più importante in una stagione, specie quando cerchi di portare a casa dei trofei. La qualità del gioco è impossibile da mantenere in ogni singola settimana quando giochi tre volte in sette giorni. Ci troviamo però in una posizione che avrei solo potuto sognare all’inizio della stagione. Non mi sarei aspettato di avere così tanti punti dopo aver vinto due titoli consecutivi, è quasi impossibile“, ha concluso il tecnico dei Citizens.