Tottenham, a un passo il riscatto di Kulusevski per 30 milioni di euro: la Juventus aspetta

Dejan Kulusevski verso la permanenza al Tottenham. Come riporta l’Evening Standard, gli Spurs sarebbero infatti intenzionati a esercitare il diritto di riscatto per il calciatore svedese, versando alla Juventus 30 milioni di euro. Kulusevski è sbarcato a Londra in prestito nel gennaio 2022 e in Premier League ha disputato 45 partite, realizzando 7 gol. Pur non essendo riuscito a confermarsi nella stagione 2022/2023, complice un’annata al di sotto della aspettative della squadra in generale, Kulusevski gode della fiducia della società, che salvo sorprese lo riscatterà.