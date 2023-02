Tottenham, nuovo stop per Conte: riposo post operatorio in Italia

Un nuovo periodo di riposo per il tecnico del Tottenham Antonio Conte. “Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri (mercoledì), Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per riprendersi ulteriormente e completamente dal suo recente intervento chirurgico alla cistifellea”, si legge nella nota del club londinese: “La salute è la considerazione più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene”. Cristian Stellini guiderà la prima squadra in vista dei prossimi appuntamenti. Prima del match di ritorno contro il Milan, gli Spurs affronteranno West Ham, Chelsea, Wolves in Premier League e Sheffield in FA Cup.