Barcellona, caso arbitri. Marca: “Per 746 giorni senza rigori contro”

di Redazione 17

La notizia del pagamento milionario da parte del Barcellona all’ex vicepresidente del Comitato arbitrale nazionale Jose Maria Enriquez Negreira si prende la scena sulla stampa in Spagna. Sulle pagine di Marca si fanno le pulci alle stagioni dei blaugrana nell’intervallo di tempo coperto dalle fatture: il Barça nel dettaglio rimase per 746 giorni senza un rigore contro, dal 14 febbraio del 2016 al 1° marzo del 2018. Per ora la giustizia sportiva non si muove, ma la vicenda fa il giro dei giornali. E il Mundo Deportivo fa i conti: il totale versato dal Barça alla società dell’ex arbitro ammonta a 1.685.142 euro.