Tottenham-Nottingham Forest, rinvenuto un cadavere vicino lo stadio: il match si giocherà

Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina nei pressi del Tottenham Stadium, dove quest’oggi gli Spurs affronteranno il Nottingham Forest. “A seguito di un incidente in cui una persona ha perso la vita, stiamo facendo il possibile per aiutare le indagini della polizia in corso, che sono della massima importanza” ha fatto sapere il Tottenham tramite una nota ufficiale pubblicata. “Allo stato attuale, la partita di questo pomeriggio contro il Nottingham Forest avrà il via libera come previsto – fa sapere il club -. tuttavia l’intera Northumberland Park Road e Vicarage Road, così come l’estremità nord di Worcester Avenue, rimarranno chiuse per tutto il tempo. Aggiorneremo i tifosi come e quando possibile, e chiediamo ai fan di essere pazienti. Consentiremo un tempo di viaggio extra. I nostri pensieri sono con la famiglia della vittima e tutte le persone colpite”.