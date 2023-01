Tottenham, incerto il futuro di Conte: il suo contratto scade in estate, la società si guarda intorno

La sconfitta nel derby contro l’Arsenal ha fatto storcere il naso a tanti tifosi del Tottenham, tanto che il futuro di Antonio Conte appare più incerto che mai. Il tecnico italiano, subentrato a stagione in corso nel 2021, è riuscito a chiudere tra le prime quattro e riportare gli Spurs in Champions League, ma non si sta riconfermando il secondo anno. Attualmente la sua squadra occupa infatti il quinto posto a 5 lunghezze di ritardo dalla zona Champions. Con il contratto in scadenza in estate, non è dunque da escludere un addio di Conte, che dal canto suo non ha intenzione di abbassare le pretese in termini di mercato. Secondo il Daily Mail, la società starebbe già sondando il terreno per quanto riguarda il sostituto: sul taccuino dei dirigenti spiccano i nomi di Thomas Tuchel, scartato dal nuovo Chelsea di Boehly, e Mauricio Pochettino, grande ex.