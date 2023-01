Ciclismo, Tour Down Under 2023: risultati e ordine di arrivo cronoprologo, vince Bettiol

Alberto Bettiol vince il cronoprologo del Tour Down Under 2023, in Australia, e regala una grande gioia al ciclismo italiano. Quarto successo in carriera per l’azzurro della EF Education-EasyPost, capace di imporsi sula distanza di 5.5 km con il crono di 6’19” alla media di 52,243 km/h. Alle sue spalle lo statunitense Magnus Sheffield, secondo a 8″, mentre completa il podio il danese Julius Johansen, terzo a 10″. Appuntamento a domani, mercoledì 17 gennaio, con la prima tappa in linea, la Tanunda-Tanunda di 140.9 km. Di seguito i risultati e l’ordine di arrivo.

Bettiol A. (EF Education-EasyPost) 06:19 Sheffield M. (INEOS Grenadiers) +0:08 Johansen J. (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) +0:10 Groves K. (Alpecin-Deceuninck) +0:11 Gaze S. (Alpecin-Deceuninck) +0:11 Page H. (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) +0:12 Mayrhofer M. (Team DSM) +0:13 Steimle J. (Soudal Quick-Step) +0:13 Vine J. (UAE Team Emirates) +0:14 Matthews M. (Team Jayco-AlUla) +0:14