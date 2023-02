Tottenham, effetto Stellini: quattro vittorie su quattro con il vice di Conte in panchina

Il Tottenham continua a convincere e batte anche il Chelsea nel match valevole per la venticinquesima giornata di Premier League 2022/2023 grazie alle reti realizzate da Skipp e Kane. Un ruolini di marcia davvero impressionante per gli Spurs che, da quando Cristian Stellini ha sostituito l’indisponibile Antonio Conte sulla in panchina, hanno ottenuto quattro vittorie in altrettante partite disputate. La serie positiva potrebbe essere un caso, ma quel che è certo è che Stellini si è reso protagonista di ottimi risultati anche ai tempi dell’Inter, quando fu chiamato a rilevato Conte in seguito ad alcune squalifiche. Il Milan, dunque, dovrà fare grande attenzione in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il prossimo mercoledì 8 marzo.