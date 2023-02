Salernitana-Monza, Candreva: “Ci mancava vincere e giocare bene”

Dopo il successo ottenuto dalla Salernitana per 3-0 contro il Monza, Antonio Candreva ha commentato il match appena terminato ai microfoni di Dazn. “Questo è un trionfo molto importante: ci mancava vincere e giocare bene – ha detto l’esterno ex Lazio e Inter –. Ovviamente deve essere un punto di partenza: non abbiamo fatto ancora niente, però abbiamo riportato entusiasmo. Oggi lo stadio è stato fantastico, dipende anche da noi farlo tornare così”.

Si tratta della prima vittoria da quando Paulo Sousa siede sulla panchina campana. “Con lui abbiamo un bellissimo rapporto, anche se ci conosciamo poco: ci ha trasmetto tranquillità. Lavoriamo bene in settimana, è un allenatore importante per noi. La mia età? 36 anni sono abbastanza, ma ho ancora entusiasmo e voglia di migliorare”.