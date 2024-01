Roma, El Shaarawy: “Sempre uniti, importante ricominciare così”

“Ci sta la delusione del pubblico per il periodo che stiamo attraversando e per l’esonero di Mourinho. Oggi era importante ricominciare così, uniti. Siamo sempre stati uniti, un gruppo che ha lavorato e che è sceso in campo per il bene della Roma. Dobbiamo ripartire tutti insieme, questa è una grande vittoria e siamo contenti. Mourinho? In questi anni ci sono stati momenti bellissimi, come le due finali che abbiamo raggiunto. Eravamo uniti allora e lo siamo adesso che le cose non vanno bene. A prendere le decisioni è la società. Ci ha rimesso il mister, ma noi siamo sempre stati al suo fianco, purtroppo non è bastato“. Così l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-1 contro l’Hellas Verona. “De Rossi? Già da giocatore era un leader, adesso ha cambiato ruolo, ma ha lo stesso spirito e lo stesso senso di appartenenza. Solo con prestazioni e atteggiamento riusciremo a riconquistare i tifosi. Penso che abbiamo sempre cercato di dare il massimo. Non è bastato, ma ora dobbiamo continuare così”, ha aggiunto El Shaarawy.