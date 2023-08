Roger Federer torna a colpire di rovescio… a due mani (VIDEO)

di Valerio Carriero 20

Simpatico siparietto con Roger Federer protagonista. A margine di un evento di Uniqlo, l’ex numero 1 al mondo è stato filmato mentre colpiva qualche palla con il rovescio ma non nel modo in cui siamo stati abituati ad ammirarlo nel corso della sua ventennale carriera. Roger ha infatti provato il rovescio a due mani, suscitando l’ilarità tra i presenti. In alto il video.