The Athletic: “Il Manchester United reintegrerà Greenwood, ma dipendenti in rivolta”

Pochi giorni fa il Manchester United aveva dichiarato in una nota di aver terminato le indagini interne sul caso Mason Greenwood, e che presto avrebbe preso delle decisioni al riguardo. Stando a quanto riporta The Athletic, la decisione dei Red Devils va a favore del giocatore, che sarebbe stato reintegrato dal club dopo le accuse di violenza sessuale e aggressione alla compagna, fatto per cui poi l’attaccante inglese è stato assolto.

Non mancano però le polemiche, anche all’interno della stessa organizzazione del club. Sempre secondo The Athletic infatti, diversi dipendenti del centro sportivo di Carrington avrebbero fatto sapere neanche troppo velatamente al Manchester United di essere pronti a licenziarsi in caso di reintegro in rosa del classe 2001. A far discutere sarebbero anche le numerose regole che gli addetti ai lavori dovrebbero rispettare: dai fotografi che potranno scattare solo in determinati momenti, a ten Hag e lo stesso Greenwood, indottrinati sulle risposte da dare in conferenza stampa.